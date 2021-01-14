لهذا السبب تستيقظون أحياناً من النوم فزعين !

الوكيل الاخباري - نستيقظ أحياناً من النوم ونحن نشعر بالفزع. ومن الممكن تفسير هذه الظاهرة بأسلوب علمي، بحيث يشرح الخبراء ما يحدث في الدماغ أثناء النوم، موضحين أن هناك نوعين من النظام العصبي يتحكّمان بالجسم: الأول يهتم بالعمليات الفيزيولوجية الأساسية مثل التنفس ويؤدي نشاطه إلى اليقظة، والثاني ينظّم عملية النوم.

اضافة اعلان



ففي أثناء النوم، يفرز الجسم مواد كيميائية تمنع العضلات من الحركة. ولهذا يعبر الدماغ من حالة الوعي إلى حالة الإغفاء، فيقاوم عملية الانتقال هذه من العالم الواقعي إلى عالم الحلم.



ولهذا عندما يحلم أحدهم بأنه يركل كرة فإنه يفعل هذا بشكل حقيقي أثناء نومه. وقد يؤدي ذلك إلى الاستيقاظ في حال كان تأثير الحركة كبيراً.



وتعتبر هذه الظاهرة طبيعية شرط ألا تؤدي إلى حدوث الأرق. ورغم هذا فإن بعض الأشخاص يعانون مع مرور الوقت بسببها من القلق، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الحالة. ولهذا لا بد من استشارة الطبيب.

لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





