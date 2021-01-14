الخميس 14-01-2021
الوكيل الاخباري

3 توصيات هامة لم تقرها الحكومة يحكم عودتها تحسن الوضع الوبائي

الملك وولي العهد يتلقون لقاح كورونا

الصحة : 25 اصابة في المملكة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

التفاصيل الكاملة لعودة الطلبة الى المدارس

توضيح هام من وزير التربية حول عودة دوام المدارس

مجلس الشيوخ لن يبدأ محاكمة ترامب إلا الأسبوع المقبل

الهياجنة يكشف عدد الاردنيين الذين تلقوا لقاح كورونا

ترامب يوجه نداءً للامريكيين

السعودية تعلن استمرار الدراسة عن بُعد

إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس كورونا

الخميس، 14-01-2021 10:40 ص

لهذا السبب تستيقظون أحياناً من النوم فزعين !

3529361-1893933988 (Custom)


الوكيل الاخباري - نستيقظ أحياناً من النوم ونحن نشعر بالفزع. ومن الممكن تفسير هذه الظاهرة بأسلوب علمي، بحيث يشرح الخبراء ما يحدث في الدماغ أثناء النوم، موضحين أن هناك نوعين من النظام العصبي يتحكّمان بالجسم: الأول يهتم بالعمليات الفيزيولوجية الأساسية مثل التنفس ويؤدي نشاطه إلى اليقظة، والثاني ينظّم عملية النوم.

اضافة اعلان

ففي أثناء النوم، يفرز الجسم مواد كيميائية تمنع العضلات من الحركة. ولهذا يعبر الدماغ من حالة الوعي إلى حالة الإغفاء، فيقاوم عملية الانتقال هذه من العالم الواقعي إلى عالم الحلم.


ولهذا عندما يحلم أحدهم بأنه يركل كرة فإنه يفعل هذا بشكل حقيقي أثناء نومه. وقد يؤدي ذلك إلى الاستيقاظ في حال كان تأثير الحركة كبيراً.

وتعتبر هذه الظاهرة طبيعية شرط ألا تؤدي إلى حدوث الأرق. ورغم هذا فإن بعض الأشخاص يعانون مع مرور الوقت بسببها من القلق، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الحالة. ولهذا لا بد من استشارة الطبيب.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الوان-علم-الصين-1-450x300 (Custom)

الصين: اكتشاف أقدم قصر في البلاد يرجع إلى 5300 عام

unnamed (Custom)

91 عام على ظهور ميكي ماوس الأول

MG13c1iPk-A

شابة سورية تثير الجدل بفيديو على يوتيوب حقق 12 مليون مشاهدة!

59a4d5fe6602a (Custom)

اختبار جديد يكشف قدرة المنازل على مواجهة الأعاصير.. فيديو

czo3NToiaHR0cHM6Ly93d3cudHVya2V5YWxhYW4ubmV0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzAxLzIzNDI0LTExMTB4NTY0LTEuanBnIjs= (Custom)

وفاة عريس مصري قبل زفافه بساعتين وسط صدمة بين المدعوين

1-1407030

بالصور | الكشف عن أول سيارة أجرة طائرة