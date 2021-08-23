لهذه الأسباب .. لا تفتح حاجب الخوذة أثناء القيادة

الوكيل الإخباري-حذر معهد سلامة قيادة الدراجات النارية من فتح حاجب خوذة الدراجة النارية حتى في السرعات المنخفضة، لخطره على السلامة.



وأوضح خبراء المعهد الألماني أن فتح الحاجب قد يتسبب في التعرض للحشرات الطائرة، والأحجار الصغيرة المتطايرة على الطريق، والتي قد تصبح خطيرة وتسبب القيادة العمياء لبعض الوقت، ما يرفع خطر الحوادث.

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وذكر المعهد أن " النحلة" على سبيل المثال، والتي تطير بسرعة 30 كلم/ساعة، ما يجعلها خطرة جداً عند التصادم بوجه قائد الدراجة أو دخولها في عينه.



ويوصى أيضاً عند وضع الخوذة من أي نوع وضع النظارة المناسبة أيضاً.



ووفقاً لنفس المنطق، على راكبي الدراجات، على الأقل الذين يقودون بسرعة 30 كلم/ساعة أو أكثر، وضع النظارات دائماً؛ فدخول جسم غريب في العين، يعني إغماض العين بشكل انعكاسي، الأمر الذي يهدد الحياة أثناء القيادة.





وبالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تموت الحشرات، التي تدخل العين وتطلق إفرازات يمكن أن تكون سامة، ما يمكن أن يؤدي إلى التهاب العين. وفي الوقت نفسه، توفر الأقنعة والنظارات الحماية من التيارات الهوائية.

24- د ب أ

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