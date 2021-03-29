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الإثنين، 29-03-2021 02:28 م

لهذه الأسباب يجب الكف عن إغلاق أبواب السيارة بقوة

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الوكيل الاخباري - يعد إغلاق باب السيارة بقوة من بين الأمور الرئيسية التي تزعج جميع السائقين لما تسببه من أضرار للمركبة ولنفسية السائق.

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ورغم مقاومة السيارات الجديدة لتأثير هذا التصرف من بعض الأشخاص، إلا أن المركبة قد تتعرض إلى أضرار بالغة، ولهذا نشر موقع "aif.ru" الروسي بعض النتائج لإغلاق السيارات بقوة على المركبة.  


الأقفال


تعاني الأجزاء المعدنية بالفعل من الضغط أثناء القيادة، وإذا قمت بإنهائها أيضًا بضرب الباب، فسيتوقف المزلاج ببساطة عن الإغلاق.


خلل في مستشعر الضغط

يمكن أن يكسر القطن مستشعر الضغط الذي يشير إلى إغلاق الباب، سيبدأ في إعطاء إشارات خاطئة، ونتيجة لذلك، سيطلق الكمبيوتر الموجود على اللوحة إشارة صوتية مزعجة أو يضيء مصباح على لوحة القيادة.

شقوق في الهيكل


الأختام المطاطية والمصدات على الباب تعاني من الصدمات، مرة أخرى ستنجو السيارات الجديدة من هذا، لكن السيارة المستعملة التي خضعت لإصلاح جسم يمكن أن تتشقق في المعجون.


إصدار أصوات مزعجة


يمكن أن تضعف الملوثات العضوية الثابتة مثبتات الألواح البلاستيكية، ونتيجة لذلك ، ستبدأ الكسوة في إصدار أصوات غير سارة - "صراصير الليل". يمكن أيضًا فك الوصلات المثبتة في مكانها. على سبيل المثال، يمكن أن يسقط حامل المكنسة الكهربائية المزود بوحدة تحكم للأداة بسهولة.


تشقق الزجاج


هناك أيضا عواقب أكثر خطورة. إذا كان صمام موازنة الضغط معيبًا في السيارة، فقد يتسبب إغلاق الباب في حدوث تشققات أو تمزق جزئي في الزجاج الأمامي.

 

في سيارات الهاتشباك القديمة وسيارات ستيشن واغن، من الخطورة بشكل خاص في هذا الصدد إغلاق الباب الخلفي بقوة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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