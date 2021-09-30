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الخميس، 30-09-2021 09:39 ص

لوحة بادا شانرن أغلى الأعمال الفنية السنغافورية - صورة

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الوكيل الإخباري - لطالما اشتهرت الأعمال الفنية السنغافورية بكسر الأرقام القياسية العالمية من حيث أسعار بيعها، ويحظى الفن المحلي السنغافوري للبلاد بتقدير لم يسبق له نظير.

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حيث دخل عدد من الأعمال الفنية الجديدة ضمن الأغلى مبيعاً أخيراً ولفت موقع «تاتلر» إلى لوحة «بادا شانرن» بتوقيع تان سوي هيان التي بيعت مقابل 4.4 ملايين دولار في مزاد «بولي أوكشن» في بكين، أتت لتكسر الرقم القياسي لأي لوحة لفنان سنغافوري على قيد الحياة.

وعلق تان على اللوحة التي رسمها بالحبر على ورق الأرز بالقول: «لقد شكل الأمر مفاجأة تامة بالنسبة لي. إنه لشرف لي بالتأكيد أن أنال التكريم في الصين البارزة كمركز للفن في العالم». وفي عام 2019 تفوق الفنان السنغافوري آو تي هونغ على نفسه حين بيعت لوحة «نهر سنغافورة» مقابل 198 ألف دولار ضمن مزاد لدار «سوثبيز» في هونغ كونغ.

 

ويتباهى هونغ بتوجهه الفني المتبصر والمتعمق في تاريخ الأمة اليافعة، وقد كسب اهتمام العالم لتعلقه بماضي سنغافورة.


وسبق للفنان تان سوي هيان أن سجل رقماً قياسياً في 2012 ضمن مزاد «بولي أوكشن» حين بيعت لوحة له بعنوان «حين يدور القمر» مقابل 3.7 ملايين دولار.


 

المصدر - البيان 

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