لوحة شاردان سلة الفراولة البرية تحقق رقماً قياسياً في مزاد باريسي

الوكيل الإخباري - بيعت لوحة "سلة الفراولة البرية" للفنان الفرنسي جان سيمون بابتيست شاردان، بمبلغ قدره 24.4 مليون جنيه إسترليني في دور مزاد "آرت كوريال" في باريس، أخيراً، وحققت بذلك رقماً قياسياً للفنان الذي يعتبر سيد تصوير الطبيعة الصامتة، في دور للمزاد.

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وقد نقل موقع "آرت نيوزبايبر" عن دور "آرت كوريال"، قوله إن المبلغ كان الأعلى الذي دُفع في مزاد على لوحة فرنسية من القرن الـ18.

وقد اشتراها تاجر التحف، آدم وليامز، من نيويورك الذي كان حاضراً شخصياً في المزاد.



وكان الرسام شاردان معروفاً برسوماته للفواكه مثل الدراق والبطيخ والأجاص، لكن اللوحة التي رسمها في عام 1761 تعد الوحيدة التي تصور فاكهة الفراولة، مما جعلها "من اللوحات الأشهر والأكثر تنميقاً في القرن الـ18 في فرنسا"، وفقاً لدور المزاد الذي قدر سعرها بحوالي 15 مليون جنيه إسترليني.



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