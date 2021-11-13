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السبت، 13-11-2021 10:16 ص

لوحة كومة قش للفنان فان جوخ بـ 35.9 مليون دولار - صورة

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الوكيل الإخباري - بيعت لوحة لفنسنت فان غوخ في مزاد في نيويورك مقابل 35.9 مليون دولار، وهو سعر قياسي للوحة مائية للفنان الهولندي الانطباعي.

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وقالت دار كريستيز للمزادات إن لوحة «مويل دو بلي» (أكوام القش) التي تعود إلى عام 1888 بيعت مقابل سعر أعلى بكثير من تقديرات ما قبل المزاد والتي كانت تتراوح من 20 مليون دولار إلى 30 مليوناً. وعرضت اللوحة أمام الجمهور آخر مرة في عام 1905.

 

وتصور اللوحة كومة من القش في آرل بفرنسا، حيث عاش فان غوخ لأكثر من عام في ثمانينيات القرن التاسع عشر. وعلى عكس أشهر أعماله التي استخدم فيها الألوان الزيتية، استعان فان جوخ في هذه اللوحة بالألوان المائية والجواش.

وبعد انتحار فان غوخ في عمر السابعة والثلاثين، آلت ملكية اللوحة في البداية إلى شقيقه ثيو. وبعد تنقلها بين أيدي العديد من الملاك، استولت عليها القوات النازية أثناء احتلالها لفرنسا.

 





المصدر- البيان 

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