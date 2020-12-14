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الإثنين، 14-12-2020 11:09 ص

لوحة لفنان مجهول تحول صاحب عقار إلى مليونير في بريطانيا

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الوكيل الاخباري - تسببت لوحة رسمها فنان مجهول على جدار أحد العقارات في بريطانيا، في تحويل صاحب العقار إلى مليونير.

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ونقل موقع "بي بي سي" عن "نك مايكن" صاحب العقار الواقع في إحدى ضواحي بريستول أنه استيقظ ليجد الصحف تتحدث عن ارتفاع قيمة منزله إلى 5 ملايين جنيه إسترليني.

 

وأشار مايكن إلى أن السبب في الحديث عن ارتفاع سعر منزله هو ظهور لوحة عليه لرسام مجهول يحمل اسم "بانسكي".


وتحمل اللوحة التي تصور سيدة مسنة انحنى ظهرها من الكبر ترتدي غطاء رأس، عنوان "أتشو !!".


وفي اللوحة تظهر العجوز وهي تعطس، الأمر الذي يتسبب في تطاير طقم أسنانها في الهواء.


وحازت الصورة على إعجاب مليوني شخص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" خلال فترة قصيرة.


ونقل الموقع عن صاحب المنزل أنه لن يتراجع عن بيعه للعقار، نافيا ما ذكرته تقارير عن سحبه العقار المعروض للبيع من الأسواق.


وبين ماكين أنه جمد عملية البيع يومين فقط بعد ظهور اللوحة على جانب العقار يوم الخميس الماضي.


وأكد أنه لن يرفع سعر العقار، على الرغم من أن الصحف المحلية توقعت ارتفاع سعره بشكل كبير بسبب اللوحة.
وأوضح أنه بات مهتما بالحفاظ على العمل الفني الذي صار يزين عقاره.

 

سبوتنيك

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