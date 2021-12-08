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الأربعاء، 08-12-2021 10:00 ص

'لوح حلم جلجامش' يعود إلى العراق

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات العراقية، أمس، عودة «لوح حلم جلجامش»، التاريخي الذي يقدر عمره بـ 3500 عام، إلى موطنه العراق. وجرى الإعلان عن تسلم العراق اللوح، خلال مؤتمر صحافي مشترك لكل من وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم. وقال ناظم خلال المؤتمر، إن لوح جلجامش «له أهمية كبيرة كونه من أقدم النصوص الأدبية التي تؤرخ للعراق».

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واعتبر وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أن استعادة اللوح «رسالة لكل الذين هربوا آثارهم وتلاعبوا فيها وباعوها في المزادات العالمية، بأن المآل الأخير سيكون استردادها». وبدوره، أوضح وزير الخارجية العراقي، أن العراق «تمكن من استعادة حوالى 17916 قطعة أثرية من دول عدة هي الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وهولندا وإيطاليا»، على مدى عام واحد.


يذكر أن هذا اللّوح الأثري مصنوع من الطين ومكتوب عليه بالمسمارية، جزء من «لوح حلم جلجامش» الذي يُعد أحد أقدم الأعمال الأدبية للبشرية، ويروي مغامرات أحد الملوك الأقوياء لبلاد ما بين النهرين في سعيه إلى الخلود.

 

المصدر - البيان 

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