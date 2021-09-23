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الخميس، 23-09-2021 01:15 م

ليال تفضل الجنة عن 3 ملايين دولار.. طفلة تبكي المصريين

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الوكيل الإخباري - خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عقب إعلان خبر وفاة الطفلة "ليال".

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وعرف المصريون الطفلة بعد حملة تبرعات ضخمة تولتها والداتها لعلاجها من مرض ضمور العضلات، قبل أن يفاجأ رواد السوشال ميديا بخبر الوفاة، اليوم، بعد أسابيع من تلقيها العلاج المطلوب.

 

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إلى سرادق عزاء كبير، بعد تغريدة مقتضبة نشرها والد الطلفة المتوفاة قال فيها: "لله ما أعطى ولله ما أخذ.. ليال في ذمة الله".

وشيع الآف من أبناء محافظة دمياط بشمالي مصر، ابنة بلدهم، التي توفيت عن عمر يناهز عامين فقط، وسط حالة من الذهول والصدمة والبكاء لدى المشيعين الذين كانوا في حالة تعاطف مع الأهل.

 

مصدر مقرب من العائلة كشف لـ"العين الإخبارية"، كواليس اللحظات الأخيرة، حيث كانت الأم تداعب وحيدتها، قبل أن تغمض عيناها فجأة ويتحول لونها إلى الزرقة، فظن الأبوان أن الطفلة غرقت في النعاس، قبل أن يشكا في أمرها لبرودة جسمها، ما دعاهما إلى الهرولة إلى المستشفى التي أعلنت خبر الوفاة.

 

وكانت ليال" تلقت حقنة علاجها من خلال مبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتي يبلغ سعرها 3 ملايين دولار، وذلك بعد حملة مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع تبرعات لها حصدت ما يقرب من 35 مليون جنيه مصري.


تم تحويل مبلغ التبرعات من خلال حملة مكبرة تم إطلاقها تحت إشراف البنك المركزي المصري ووزارة التضامن، إلى صندوق تحيا مصر لعلاج حالة أخرى.

 

المصدر - العين الإخبارية 

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