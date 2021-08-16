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الإثنين، 16-08-2021 03:16 م

ليريك جام ... ذكاء اصطناعي يحولك إلى مؤلف أغانٍ

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الوكيل الاخباري-طور باحثون بجامعة واترلو في كندا منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها تأليف كلمات الأغاني.


وتحمل المنظومة الجديدة اسم "ليريك جام"، وهي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتأليف كلمات أغنيات بالتزامن مع عزف المقطوعات الموسيقية. وقام بتطوير هذه المنظومة فريق من الباحثين من مختبر معالجة اللغات التابع لجامعة واترلو.


ويقول فريق الدراسة إن المنظومة تأخذ في اعتبارها عدة معايير مثل الألحان والإيقاع الموسيقى وطبيعة الآلات المستخدمة في العزف عند تأليف كلمات أي أغنية بحيث تعكس أيضاً الحالة المزاجية والانفعالات المطلوب التعبير عنها من خلال الكلمات.


ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحثة أولجا فكتوموفا قولها إن "الغرض من هذه المنظومة ليس كتابة الأغنيات بدلا من المؤلفين، بل مساعدة الفنانين على اكتشاف قدراتهم الابداعية، حيث أنها يمكنها تأليف أبيات شعرية تتضمن تعبيرات جديدة، بحيث تساعد الفنانين للوصول إلى مستويات من الابداع لم يسبق لهم الوصول إليها.


وقام فريق الدراسة بإجراء تجربة حية لاختبار المنظومة الجديدة، حيث استقدموا مجموعة من الموسيقيين لعزف مقطوعة أثناء تشغيل النظام، بحيث يقوم النظام بتأليف الكلمات بالتزامن مع العزف. وتقول فكتوموفا إنه "من بين النتائج غير المتوقعة لهذه التجربة أن المشاركين شعروا بالتشجيع من الكلمات التي قامت المنظومة بارتجالها، وقاموا بالعزف بشكل مختلف عن أساليبهم المعتادة".


وتم طرح المنظومة "ليريك جام" في يونيو (حزيران) هذا العام، وقام أكثر من 1500 مستخدم من جميع أنحاء العالم بتجربتها.

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24 - د ب أ

 




 

 


 

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