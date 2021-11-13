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السبت، 13-11-2021 10:11 ص

مؤسس ويكيليكس يحصل على تصريح بالزواج بسجنه في بريطانيا

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الوكيل الإخباري - حصل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج على تصريح بالزواج من شريكته ستيلا موريس داخل سجنه في لندن.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن أسانج يخضع للاحتجاز في سجن بلمارش في لندن منذ عام 2019، وذلك بعد أن اتخذت الولايات المتحدة إجراءات قانونية لتسليمه إليها ويشار إلى أن الاثنين التقيا حينما كان أسانج يعيش في سفارة الإكوادور بلندن، في محاولة لتجنب تسليمه، لديهما طفلان.

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وقالت موريس لوكالة بي إيه ميديا: «أشعر بالارتياح لأن الصواب ساد وآمل ألّا يكون هناك المزيد من التدخل في زواجنا».

 

وقال متحدث باسم مصلحة السجون: «تم تسلم طلب أسانج ودراسته والتعامل معه بالطريقة المعتادة من قبل آمر السجن، كما هو الوضع مع أي سجين آخر».

 

المصدر - البيان 

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