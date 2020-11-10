ماذا تخبرك طريقة قيادتك للسيارة عن شخصيتك؟.. شاهد

الوكيل الاخباري - كشفت طبيبة نفسية بريطانية عن دلالات وضعيات الإمساك بمقود السيارة وما تخبره عن شخصية السائق.



وقالت إن طريقة وضع يديك على المقود أثناء القيادة تعكس بالتأكيد مزاجك وشخصيتك، وأهم شيء يجب تذكره هو أننا بشر متجاوبون، لذلك نحن لا نتشابه أبداً مع بضعنا طوال الوقت، فنحن دائماً نعيد تكوين أنفسنا استجابةً للتحفيز من حولنا".

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* فيما يلي مجموعة من الطرق المختلفة للإمساك بمقود السيارة ودلالات كل منها، مع افتراض بأن مقود السيارة مقسم بحسم تقسيمات الساعة:



- الباحث عن الكمال

وضع اليدين عند الساعة 2 و 10

هذه هي الطريقة التي علمك إياها مدرب القيادة، وغالباً ما يلتزم بها الأشخاص الذين يسعون إلى الكمال، ويتميزون بالاهتمام بالتفاصيل وفعل كل شيء بالشكل الأمثل.

- البسيط

يد واحدة على الجزء الأسفل الأيمن من المقود

تدل على البساطة، والشخص الذي يقود بهذه الطريقة يميل إلى استخدام الموارد بالحد الأدنى، وعادة لا يملك الكثير من الأصدقاء، ولا يحب الإفراط في الكلام، بل يستخدم المفردات الأساسية فقط للتعبير عن نفسه.

- القيادي

كلتا اليدين على الجانبين السفليين من المقود

يقود بهذه الطريقة الأشخاص الذين يتمتعون بشخصية قيادية ولديهم قدرة على الحسم، وواثقون من قدراتهم الشخصية، ويلجأ الآخرون إليهم للحصول على المشورة، وعادة يستغرقون وقتاً أطول للعثور على شريك الحياة.

- الداعم للآخرين

اليدان على أسفل المقود مع لف الأصابع

عادة ما يكون صاحب هذه الوضعية داعم للأصدقاء وافراد الأسرة، ويشعر بالفخر لأي إنجاز يحققونه، كما أنه مستمع جيد، ويتحلى بالإيجابية وأخذ زمام المبادرة، مما يجعله أول من يلجأ إليه الآخرون للحصول على الدعم والمشورة.

- الهادىء

يد واحدة أعلى المقود

إذا كنت تقود سيارتك بهذه الطريقة فأنت شخص هادئ تحب الاسترخاء، ولا تأخذ الحياة على محمل الجدي كثيراً، وحتى في الأوقات العصيبة لا تشعر بالتوتر.

- المغامر

يد واحدة في منتصف المقود

تدل على شخصية تحب المغامرة والمجازفة، والبحث عن الإثارة، ويحسدك الآخرون على حياتك المرحة التي تعيشها.

- الدبلوماسي

كلتا اليدين في منتصف المقود

أنت شخص دبلوماسي، وتبتعد عن الصراعات والمنازعات، ومن المحتمل أن تفسح الطريق لغيرك أكثر من باقي السائقين، وفي حال حدوث خلافات، غالباً ما تلعب دور الوسيط لحلها.

- المتوتر

الإمساك بالمقود بإحكام بكلتا اليدين

إذا كنت تتشبث بعجلة القيادة، فمن الواضح أنك متوتر وتشعر بالقلق في معظم الأوقات، لكن هذا ليس سيئاً تماماً لأنه يعني أيضاً أنك شخص دقيق للغاية، وتقوم بمراجعة عملك للتأكد من صحته.

- المتسلط

الكف على مركز المقود جاهز لإطلاق الزمور

أنت مشغول ومتسلط وليس لديك وقت للآخرين، ولا تمنح وقتاً مناسباً لحل المشاكل، وفي نفس الوقت يعجب الآخرون بجرأتك واستعدادك للنجاح، مع العلم أن بإمكانهم الاعتماد عليك لإنجاز المهام الصعبة.



