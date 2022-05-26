ماذا تعني مشاهدة فيديوهات الأكل عند الشعور بالجوع

الوكيل الإخباري - هل شاهدت فيديوهات أكل اليوم؟ أراهن أنك شاهدت البعض على الأقل بين فيديوهات طبخ وتناول أصناف طعام شهية.

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والحقيقة، أن أغلبنا يعشق مشاهدة فيديوهات الطعام، خاصةً عند شعورنا بالجوع، رغم أنها تزيد من هذا الإحساس، فما سر هذا الحب الغريب؟

ماذا يحدث عندما ترى الطعام؟

يحدث ما نطلق عليه "الهضم الكيميائي"، وهي عملية تتم في كل نقطة في الجهاز الهضمي، بمجرد رؤية الطعام أو حتى شمه.



وتطلق هذه الأحداث الحسية نبضات عصبية من عينيك وأنفك تؤدي إلى إطلاق الإنزيمات والمواد الأخرى التي تعمل في النهاية على تحليل الطعام لإطلاق

العناصر الغذائية بداخله.

لماذا نشاهد فيديوهات الطعام؟

بقدر ما يحب الجميع الوجبات الشهية، يميل الناس إلى مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بالطعام على يوتيوب وغيره من منصات البث الإلكتروني، لأسباب منها الترفيه وحب الاستكشاف، وأيضًا التخفيف عن النفس برؤية طعام شهي يٌحضر أمامنا.



وتقدم مقاطع فيديو الطعام على منصات التواصل الاجتماعي خدمة فريدة فيما يخص هذا النطاق؛ فهم الطاهي والمعلم والمرشد والقائم بكل شيء في الفيديو أمامك دون حاجة منك لبذل أي جهد.



وذكر الموقع، أن شهيتنا واختياراتنا الغذائية أمر معقد للغاية، ولكننا نميل لاختيار الطعام بناءً على عدة عوامل، هي: الجوع، التكلفة وسهولة الوصول للطعام، الوقت ومهارة صنعه، وعوامل نفسية مثل سوء وحسن المزاج.

الأكل بأعيننا

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ذكر الموقع، أن مع تغير الزمن وتزايد تأثير التكنولوجيا أصبحت إمكانية الوصول لفيديوهات الطعام أسهل، ومن هنا نشأ مصطلح "الأكل بالعين".



لا بد أنك سمعت جملة نأكل بأعيننا قبل ذلك، إذ أن مرأى الطعام الشهي بألوانه الجذابة يجعلك تشتهي الطعام حتى لو كنت ممتلئًا، ويجعلك تشعر بالراحة إذا كنت جائعًا لأن الطعام على مقربة منك إنه أمام عينيك.



عندما ننظر إلى مقطع فيديو أو صورة طعام، فإننا ننغمس بشكل غير مباشر، مما يعني أن جزءً منا يتوقع تناول هذا الطعام.



وتضيء مراكز المكافأة في أدمغتنا، ويمكننا حتى أن نفرز اللعاب استعدادًا لتناول الطعام، ولكن تثير هذه الإثارة عادة مناطق في الدماغ مسؤولة عن ضبط النفس، مما يمنعنا من تناول الطعام في الواقع.

ولفت الموقع، إلى الأمر قد يكون أكثر صعوبة لأولئك الذين هم أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام، مثل الأفراد الذين يعانون من بعض اضطرابات الأكل لأنه يصعب التحكم في النفس وبالتالي قد يزداد وزنهم.

لن تؤدي مشاهدة مقطع فيديو أو صورة عن الطعام دائمًا إلى الإفراط في تناول الطعام، ولكن يمكن أن يحدث ذلك بالتأكيد إذا كانت الظروف مناسبة.



وينصح الموقع بعدم التوقف عن مشاهدة الفيديوهات كونها تسبب متعة ولو مؤقتة ولكن يجب الالتزام بالإرادة وعدم اتباع شهوة الأكل وتحويلها إلى إفراط في الطعام يؤدي للسمنة.

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