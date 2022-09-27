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الثلاثاء، 27-09-2022 07:59 ص

ماذا قال السائق المتهور في مصر خلال التحقيقات؟

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الوكيل الإخباري - أنكر السائق المتهم بحيازته مواد مخدرة وقيادة سيارة تحت تأثير هذه المخدرات برعونة بطريق السويس في مصر ، خلال التحقيق التهم المنسوبة له، قائلًا إنه لا يعرف أي شيء عن هذه التهم .

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وأوضح وفقا لوسائل إعلام مصرية " أنا لم أفعل شيئا غير إنّي حاولت أهرب من رجال الشرطة الذين كانوا يطاردونني بالسيارة ويحاولون الامساك بي" .


وأضاف " لهذا السبب قمت بقيادة السيارة بسرعة كبيرة حتى لا يلحقوا بي . لكن أنا ما لم أفعل أي شيء آخر ، ومرة واحدة وجدت كل السيارات تحاول أن توقفني من غير سبب واضح منهم".


وكان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي أمر بحبس المتهم سائق طريق السويس المتهور عقب الانتهاء من التحقيق معه وإحالته أمام محكمة الجنايات المختصة. 


واستدعت النيابة العامة شهود العيان في الواقعة لسماع أقوالهم والذين قرروا بقيام المتهم بقيادة سيارته بشكل متهور على الطريق وعرض سلامتهم للخطر واصطدم بسيارة أحدهم فأحدث بها تلفيات ما نتج عنه حدوث مشاجرة بينهم. 


ومن المنتظر خلال هذه الفترة أن تقوم محكمة الاستئناف بتحديد موعد جلسة محاكمة المتهم سائق طريق السويس المتهور لمحاكمته عن التهم المنسوبة له.

 

البيان


 




 

 


 

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