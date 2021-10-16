الأحد 17-10-2021
الوكيل الاخباري

الرصيفة: ائتلاف الجمعيات الثقافية يحتفي بالمولد النبوي

بدء العمل بالبلاغ 46 اعتبارا من الاثنين

تعليق لدوام بعض مدارس جرش وعجلون

الامن يوضح : ناشر صور الاعتداء عليه بادوات حادة اختلق القضية للافتراء على اخر

بدء ازالة مظاهر التباعد في الحرم المكي - فيديو

الرصيفة : احتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء

الحاج توفيق: سيسمح بتقديم الاراجيل داخل المقاهي قبل نهاية الاسبوع

اختتام فعاليات ملتقى البترا الأول للتعليم المهني

العراق : تحذير من موجة رابعة لكورونا

السياحة: تجاوزات وراء تأجيل انتخابات جمعية أدلاء السياح

السبت، 16-10-2021 11:11 م

ماذا يحدث عندما تدخل الرمز السري لبطاقة الصراف الآلي بالعكس؟

15396_large


الوكيل الإخباري-تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقولة تفيد بأنه في حال تعرضك لخطر، وأدخلت الرمز السري للبطاقة الائتمانية بشكل معكوس فإن الصراف سيخطر الشرطة بتعرض صاحب البطاقة للسطو، فتحضر إلى المكان على الفور.

ويضم المنشور في مواقع التواصل صورة لصراف آلي مرفقة بنص تحذيري مكتوب فيه: "إذا باغتك لص وأجبرك على سحب نقود من الصراف الآلي، لا تقاومه، بل أدخل رمزك السري (بالمقلوب) وسترسل الآلة رسالة استغاثة إلى الشرطة".

اضافة اعلان


هل هذه المقولة حقيقة؟ للأسف لا، إنها مجرد شائعة، وهذا النظام لا يعتمده أي مصرف، وغير متوفر على أجهزة الصراف الآلي، وفقا لخدمة تقصي الحقائق في "فرانس برس".


وتنتشر مثل هذه المنشورات منذ سنوات على مواقع التواصل الاجتماعي بلغات عدة، حاصدة مئات آلاف المشاركات.


وعن حقيقتها، قال كورت بينز، المدير التنفيذي لجمعية "إيه تي أم إندستري أسوسيشن"، التي تمثل صناع أجهزة الصراف الآلي إن "هذه المعلومة خطأ"، في إشارة لإطلاق الإنذار في حال إدخال الرمز مقلوبا.


ولا تستخدم أجهزة الصراف الآلي اليوم برنامج الإنذار الذي روجت له المنشورات المضللة، لكن البرنامج بحد ذاته موجود.


ففي العام 1998، قام المبتكر الأمريكي جوزيف زينغر، بتسجيل براءة اختراع لبرنامج يتيح إبلاغ الشرطة بوقوع سرقة أثناء سحب المال من الصراف الآلي. لكن المصارف لم تعتمد أبدا هذا البرنامج، ولم يتمكن زينغر يوما من الاستفادة من اختراعه.


وقال مصدر في شركة بطاقات ائتمان طلب عدم الكشف عن مكانه وهويته لفرانس برس، إن هذا البرنامج غير معتمد. وسخر من إمكانية تنفيذ هذه الفكرة قائلا "ماذا لو كان الرقم السري 2662، فسيبقى هو نفسه عند قلبه؟".

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
غغغغغ

نصائح مهمة لوقاية الأطفال من الادمان الإلكتروني

تعتت

ناسا تطلق لوسي صائدة الكويكبات

FBa7k42XoAM9qqu

رواد ناسا يستعدون لتذوق الفلفل بعد حصاده في محطة الفضاء الدولية

1e9b7829-c0c4-43b4-8165-e993d5e103c9

رعب في ألمانيا بسبب بندقية لعبة بيد مراهق

1120191185639821

الذبابة الميتة.. الاختبار الذي يجب أن يجتازه موظفو ملكة بريطانيا

8029066-18579354

مزج أنواع مختلفة من كريمات الوقاية من الشمس يقلل فعاليتها