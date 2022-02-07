ماسة سوداء غامضة تعرض للبيع في مزاد بلندن

الوكيل الإخباري - تعرض ماسة عمرها مليار سنة، يعتقد أنها الأكبر على وجه الأرض، للبيع في مزاد في العاصمة البريطانية لندن.

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وتتنافس نظريات لتفسير أصل هذه الماسة التي يطلق عليها اسم "اللغز"، بينها فرضية أنها جاءت من الفضاء.

وتزن الماسة 555.55 قيراطا ثقيلة جدا، حيث يقارب وزنها وزن موزة.

ويتوقع أن يجلب هذا الحجر الثمين 6 ملايين دولار في مزاد سوذبي في لندن، بعد انتهاء المزايدات عليه التي تجري عبر الإنترنت، وتغلق فترة التقدم بالعروض في الأسبوع المقبل.

ويعد الألماس الداكن اللون "كاربونادو" (أو الألماس الأسود) من أقسى أنواع الألماس الطبيعي.

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