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الأربعاء، 22-09-2021 03:11 م

ماسة ضخمة بحجم بيضة معروضة للبيع في نيويورك

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الوكيل الإخباري - في محاولة لاجتذاب المستثمرين الراغبين في شراء الألماس الطبيعي الخام، كشفت شركة التعدين الكندية "لوكارا دايموند" وشركة "أتش بي أنتويرب"، يوم الإثنين، النقاب عن ماسة تزن 1175 قيراطا في مدينة نيويورك.

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وقالت الشركتان إنها "أكبر ماسة خام" يتم عرضها في الولايات المتحدة، و"ثالث أكبر ماسة يتم اكتشافها". ولم تتمكن رويترز بشكل مستقل من التحقق من صحة هذه الادعاءات.

 

وتم كشف النقاب عن الماسة الضخمة في فندق ويتبي في وسط مانهاتن، حيث من المقرر عرضها لمدة أسبوع.

كان الحجر غير المصقول أحد ثلاثة ماسات تزن أكثر من ألف قيراط تم استخراجها من منجم كاروي في بوتسوانا في السنوات الأخيرة.

وقالت "أتش بي أنتويرب" لرويترز إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقطعها إلى أحجار مصقولة.

ورفع عوديد منصوري، الرئيس التنفيذي لشركة "لوكارا دايموند"، يده، وهو يلف أصابعه كأنه ممسكا ببيضة ليبين حجمها.

وقال إيرا توماس، من الشركة: "نتوقع أننا سوف نستخرج المزيد من الماس الاستثنائي الذي يزيد حجمه عن ألف قيراط ولكن على المستوى العالمي، لايزال هذا حدثا نادرا للغاية وغير عادي".

 

المصدر - لبنان 24

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