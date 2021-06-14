ماكينة الخياطة تحتفل بيومها.. الآلة التي غيّرت حياة النساء

الوكيل الإخباري - يحتفل العديد من الأشخاص حول العالم بـ”يوم ماكينة الخياطة” الذي يصادف في يوم 13 حزيران من كل عام، وهي مناسبة تسلط الضوء على أهمية هذه الآلة التي لعبت دوراً هاماً في تاريخ البشرية.

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وفعلياً، فإن اختراع آلة الخِياطة جعلت عملية صناعة الملابس أسهل وأسرع وأكثر انسيابية، وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ وجود آلات خياطة مخصصة للاستخدام المنزلي يعني تمكين النساء من الخِياطة وإصلاح الملابس يدوياً .



كذلك، يمكن لهذه الآلة أن تكون مجالاً لفرصة عمل، ومن خلال استخدامها في هذا المضمار، يمكن تحصيل الأرباح وتحقيق مداخيل، ولهذا، فإن آلة الخِياطة تلعب دوراً في التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في جميع أنحاء العالم.



ويمكن الاحتفال بهذه المناسبة من خلال اخراج ماكينة الخِياطة الخاصة بك واستخدامها لحياكة ملابس جديدة، كذلك، إذا كنت ترغب دائماً في تعلم الخياطة، فإن هذه المناسبة تدفعك لبدء ذلك.

المصدر - لبنان 24