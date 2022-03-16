ماليزيا..سيدة تهدي زوجها سيارة فخمة لاعتنائه بها وقت الحمل-صورة

الوكيل الإخباري - أهدت زوجة ماليزية شابة -وهي رائدة أعمال في مجال مستحضرات التجميل تدعى أنيس أيوني عثمان- زوجها سيارة لامبورغيني رياضية فخمة، امتنانا له على تضحياته واعتنائه بها أثناء فترة حملها، بالإضافة إلى أنها تريده إلى جانبها طوال فترة حملها، وأن يساعدها عند ولادة طفلهما.



وتميل معظم الأمهات الحوامل إلى الحصول على قائمة شاملة من العناصر والأعمال المنزلية التي يجب إكمالها قبل قدوم مولودهن الصغير، لكن أنيس أيوني عثمان ذهبت إلى أبعد من ذلك من خلال شراء سيارة لامبورغيني بقيمة مليوني رينغيت ماليزي (حوالي 478 ألف دولار أميركي) هدية لزوجها.

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وأرادت الأم الحامل أنيس أيوني عثمان (19 عاما) مكافأة زوجها ويلدان ذو الكفل (20 عاما) مقدما على كل ليالي السهر التي تنتظره، خاصة خلال فترة مكوثها في المنزل بسبب الحمل والولادة.

وفاجأت المرأة زوجها في وكالة لبيع السيارات في كوالالمبور يوم الجمعة الماضي، حيث قدمت له سيارة لامبورغيني باللون الفيروزي، ووثقتها على تيك توك.





لبنان 24

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