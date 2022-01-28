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الجمعة، 28-01-2022 01:34 م

مانوعية الملابس التي تناسب الطفل المصاب بالتهاب الجلد العصبي؟

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الوكيل الإخباري-أوردت مجلة "إلتيرن" الألمانية أن الطفل المصاب بالتهاب الجلد العصبي يحتاج إلى ملابس خاصة، فلا يتسبب الاحتكاك بين الملابس والجلد في تفاقم المتاعب.

وأوضحت المجلة أن الملابس القطنية مناسبة للطفل المصاب بالتهاب الجلد العصبي للطفها مع الجلد، على عكس الصوفية التي تهيج الجلد.


ونصحت المجلة أيضاً بملابس الحرير شرط أن تكون قابلة للغسل، وغير قابلة للتنظيف الكيميائي فقط.


وأشارت إلى  الملابس بخيوط الفضة تعد أفضل خيار، لأن لخيوط الفضة تأثير مضاد للبكتيريا، فضلاً  لطفها مع الجلد.


يشار إلى أن التهاب الجلد العصبي، هو مرض جلدي مزمن، غير وراثي وغير مُعد، ويظهر نتيجة الحك المستمر للجلد، علما أن سببه لا يزال مجهولاً، وتتمثل أعراضه في بقع جلدية تثير الحكة وملمس جلدي سميك أو قشري فوق المناطق المصابة وبقع بارزة داكنة أو حمراء.

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