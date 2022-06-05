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الأحد، 05-06-2022 07:06 ص

"ما إلك غيري" .. سعودي يعرض الزواج على آمبر هيرد

ام


الوكيل الإخباري - عرض سعودي الزواج على الممثلة الأمريكية، آمبر هيرد، بعد خسارتها قضية التشهير التي كانت مرفوعة ضدها من قبل زوجها السابق، النجم جوني ديب.

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وفي مقطع صوتي، طلب رجل سعودي صاحب حساب على موقع إنستغرام، الزواج بالممثلة الأمريكية، يعدها فيها بأن يملأ حياتها بالفرح والسعادة.


ووفقا للوطن السعودية، قال الرجل السعودي في المقطع الصوتي بلهجة خليجية: «آمبورتي، طالما الدنيا قفلت في وجهك، ما إلك غيري، وبعدين أنا شوفت الناس خلاص تكرهك ويتنمرون عليك وأنت معرضة للكراهية، فقررت أتزوجك، والله يكتب اللي فيه الخير، ما يقدرون النعمة، وأنا أفضل من الشايب اللي كنتِ تعرفينه».


وبعد نشرها، انتشر المقطع الصوتي على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي حوالي 14 ساعة، حصد ما يقرب من 100 ألف مشاهدة.


يذكر أنه الأربعاء الماضي، فاز نجم «قراصنة الكاريبي» جوني ديب بدعوى تشهير ضد هيرد بعد أن وجدت هيئة المحلفين أنها شوهت سمعة الأول بقولها إنه أساء إليها على مدار علاقتهما.


كما حكمت المحكمة الأمريكية بأن تدفع هيرد 15 مليون دولار لصالح ديب، تعويضا عن التشهير به.

 

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