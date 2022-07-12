الثلاثاء 12-07-2022
الرئيسية
أخبار
اخبار محلية
اخبار اقتصادية
اخبار عالمية
اخبار فنية
تكنولوجيا
صحة
اخبار الناس
اتفاقية لبث فعاليات الدورة 36 من مهرجان جرش عبر تطبيق لبث العروض المباشرة
مغادرة آخر قوافل الحجاج الأردنيين الموجودة في مكة المكرمة مساء الثلاثاء
خطة لأتمتة الإجراءات بالمراكز البرية الأردنية
إغلاق مطعم لمخالفته الشروط الصحية بالشونة الشمالية
أخبار الشركات
أخبار الشركات
تكيّة أم علي توزع لحوم الأضاحي الطازجة على 2,840 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك
برعاية العز للدواجن تكيّة أم علي تقيم احتفال العيد لأطفال الأسر المستفيدة من برامجها
الشركة الأردنيه للطيران ترغب بتعيين طاقم ضيافة جوية من كلا الجنسين و المقابلات فورية
جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا تكرّم مؤسسة المناظرات والفكر لحصولها على جائزة روّاد المناظرة الدولية