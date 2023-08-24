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الخميس، 24-08-2023 01:52 م

ما السر وراء وجود ثقب أسفل القفل؟

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الوكيل الإخباري - هل ورد إلى ذهنك أن تعلم فائدة الثقب الصغير الموجودة في أسفل القفل؟

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إليكم سر وجود هذا الثقب الصغير, حيث أوضح الموقع الإلكتروني الذي يعنى بنشر نصائح وحيل ومعلومات باللغتين التيلجو والإنجليزية، أنه نظراً  لأن القفل يُستخدام في كثير من الأحيان في الخارج، فإن الثقب الموجود في الأسفل تمنعه من الصدأ .

 

1. نظرا لأن القفل يُستخدام في كثير من الأحيان في الخارج، فإن الثقب الموجود في الأسفل تمنعه من الصدأ.
2. تسمح هذه الفتحة الصغيرة لمياه الأمطار بالتسرب، لهذا السبب يطلق عليهم اسم " فتحات التصريف" .
3. بالإضافة إلى ذلك، تمنع الماء من التجمد داخل القفل، الأمر الذي قد يتسبب في أضرار جسيمة لعدم وجود غرفة تمدد، ولكن هناك أيضا استخدام آخر مفيد جدًا للثقوب.

4. في حالة تعطل القفل لفترة وكان من الصعب فتحه وغلقه، يمكنك تشحيمه من خلال هذه الفتحة ببعض قطرات من الزيت الخاص بـ "تشحيم السيارات"، سيساعدك هذا على تليين القفل . 

 

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