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الإثنين، 21-03-2022 04:16 م

ما الفرق بين البيض الأبيض والبني؟.. جواب ولا أبسط

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الوكيل الاخباري - هل تساءلت يوماً عن سبب اختلاف ألوان البيض بين الأبيض والبني، والذي نعتبره وجبة أساسية في حياتنا، وعنصراً هاماً جدا في نظامنا الغذائي؟


الجواب بسيط تماماً، لا فرق أبداً بينهما، فقد شرحت أخصائية التغذية اللبنانية كارلا حبيب مراد، أن سبب اختلاف الألوان يعود إلى أن دجاجة بيضاء أتت بالبيض الأبيض، فيما جاء البيض البني من دجاجة حمراء.

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أما القيمة الغذائية، فأفادت عبر حسابها في انستغرام، أن لا فرق أبداً بينهما، إذ إنهما يحملان تماماً ذات المزايا الطبية والفوائد، وحتى المضار حال الإكثار من تناولهما.

إلا أن ما يؤثر على جودة النوعية هو حصرا ما يقدم للدجاجة من غذاء، فإذا حصلت دجاجة على غذاء بكمية عالية من أوميغا 3 تأتينا بيضة تحوي كميات عالية منه.


أما إذا تركت الدجاجة ترعى خارجاً فإنها ستحصل على فيتامين D من أشعة الشمس وتأتينا بيضة مليئة بهذا الفيتامين.

يشار إلى أن للبيض فوائد كثيرة، ووفقا لدراسات حديثة فإن تناول بيضة واحدة يومياً يمكن أن يخفض مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، إضافة إلى الوقاية من بعض الأمراض المتعلقة بالقلب كذلك، ناهيك عن غناه بالفيتامينات والمعادن أهمها فيتامين D.

 

 

المصدر : العربية

 

 

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