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السبت، 09-01-2021 12:24 م

ما حدش هيتجوز .. لافتة ضخمة تثير جدلا واسعا في إحدى محافظات مصر

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الوكيل الاخباري - أثارت لافتة دعائية في إحدى محافظات صعيد مصر، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، صباح الجمعة، أن لافتة دعائية مدون عليها عبارة "ماحدش هيتجوز في قنا"، حالة من السخرية بين محافظة قنا (جنوبي القاهرة) بعد انتشار صورة اللافتة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حالة من الدعاية والسخرية.

 


وأفادت الصحيفة بأن اللافتة وضعت على أحد الأبنية التابعة لمعرض مستلزمات العرائس بمحافظة قنا، بهدف إثارة فضول المواطنين للدخول للمعرض ومشاهدة السلع، وسط منافسة عشرات المعارض التي تضج بها المحافظة.

ونقلت على لسان أحد سكان المحافظة أن صاحب معرض مستلزمات العرائس أراد استفزاز المقبلين على الزواج، ومن يشاركون في مثل هذه المناسبات للدخول والمشاهدة والشراء، وزادت بالفعل حركة البيع والشراء داخل المعرض.


وبحسب خبراء الدعاية والتسوق، يؤمن أصحاب المحال التجارية والمعارض والمطاعم في محافظة قنا بأن عملية اختيار الأسماء والدعاية والعبارات لها دور كبير في وصول زبائنهم لمعارضهم، وخاصة عندما يختارون كلمات غير مفهومة بمبدأ "خالف تعرف"، أو اختيار كلمات مميزة تفاضلهم عن منافسيهم.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات مثيرة للسخرية والضحك، تعليقا على اللافتة "ماحدش هيتجوز في قنا".

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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