الجمعة 21-10-2022
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الجمعة، 21-10-2022 06:14 م

ما حقيقة فيديو يظهر التقاء المحيط الأطلسي بالهادئ؟

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الوكيل الإخباري - تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم فيديو قيل إنه يُظهر نقطة التقاء المحيطين الأطلسي والهادئ في تشيلي مع وجود ما يشبه الخط الفاصل بينهما واختلاف اللون بين جهة وأخرى.

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لكن هذا الادعاء غير صحيح إذ إن الفيديو المصور في كندا عام 2015 يُظهر في الحقيقة مصب نهر للمياه العذبة في المحيط الأطلسي.


يظهر في الفيديو ما يبدو أنه بحر منقسم إلى لونين لا يختلطان، والفيديو مصور -بحسب ما يظهر- من متن سفينة.


وجاء في التعليقات المرافقة لهذا الفيديو أنه يُظهر "التقاء مياه المحيط الأطلسي بمياه المحيط الهادئ من دون أن يختلطا".


وحصد الفيديو بهذا السياق ملايين المشاهدات على مواقع التواصل بلغات عدة حول العالم، منها العربية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والهندية.

( فرانس برس )


 




 

 


 

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