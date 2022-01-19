الأربعاء 19-01-2022
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الأربعاء، 19-01-2022 09:47 ص

ما قصة الطريق الذي يخترق بناية في اليابان؟ - فيديو

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الوكيل الإخباري - يُعتبر مبنى TKP tower building من المعالم الجاذبة للانتباه في مدينة أوساكا اليابانيّة، كون طريق سريع يخترق بناية ويمر بداخلها!

فخلال العمل على مخطّط الطريق، رفض مالكو الأرض التخلّي عنها وعبّروا عن رغبتهم في بناء برجٍ من 16 طابقاً وسط المنطقة، التي كانت تشهد فورة عمرانيّة.

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وبعد مفاوضات بدأت العام 1986 دامت قرابة 5 سنوات قضى الاتفاق بتشييد المبنى بشكلٍ يتناسب مع الطريق الذي يمرّ بين الطابقين الخامس والسابع وفق نظام عزلٍ متين، إذ لا يشعر من في المبنى بحركة السيارات، ولا يسمعون الضوضاء الناجمة عنها.

 

 

البيان 

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