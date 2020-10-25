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الأحد، 25-10-2020 11:59 ص

ما هو الفرق بين البيض ذي القشرة البنية والقشرة البيضاء؟

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الوكيل الاخباري - أوضح خبير التغذية آيتور سانشيز الاسباني، إنه لا يوجد أي فرق بين البيض بالقشرة البيضاء، والداكنة، ويتمتع الصنفان بنفس الخصائص.

واكد المختص على أن لون قشرة البيضة، يرتبط بمادة كيميائية اسمها الخضاب (pigmentum) التي تنتقل من الدجاج إلى البيض، وهي بدورها تعتمد إلى حد كبير على سلالة الطيور.

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مبيناً، أن لون قشرة البيضة، في كل الأحوال، لا يذكر شيئا عن خصائصها الغذائية أو عن أسلوب حياة الدجاج.


في وقت سابق، تحدث أحد مستخدمي WeChat عن البيض، الذي يمكن أن يضر الجسم أكثر من السم.


ووفقا له، يجب توخي الحذر الشديد عند تناول البيض غير المطبوخ، الذي قد يحتوي على بكتيريا تسبب الإسهال.


بالإضافة إلى ذلك يحتوي البيض النيء على مادتي أفيدين وأنتيتريبسين، مما يؤثر على امتصاص الجسم لبياض البيض. لذلك يجب سلق البيض في حرارة عالية قبل الأكل لقتل البكتيريا.

 

 

 المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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