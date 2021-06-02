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الأربعاء، 02-06-2021 01:53 م

مبادرة شجرة لكل شهيد فلسطيني .. في المغرب

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الوكيل الإخباري - اختار شباب من مدينة طنجة شمالي المغرب التضامن مع تضحيات الشعب الفلسطيني، من خلال زرع شجرة لكل شهيد.

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ونجحت المتطوعة، خديجة الطاهري، في حشد عشرات الشباب، بين مغاربة وفلسطينيين الذين توجهوا إلى الغابة من أجل غرس شتلات الأشجار، كل واحدة منها تحمل اسم شهيد من شهداء فلسطين.


وتأتي المبادرة للتضامن مع الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة والقدس خلال عدوان الاحتلال الأخير.


ويقول القائمون على المبادرة الفردية إنّ الهدف منها هو غرس 100 شجرة كمرحلة أولى.


وأشاروا إلى أنهم اعتمدوا على مواطنين يعيشون في الداخل الفلسطيني من أجل تزويدهم بأسماء الشهداء، وأن كل من ينضم إليهم يحصل على بطاقة باسم شهيد ليضيفها إلى الشتلة التي يزرعها.

 

وكالة القدس للأنباء


 




 

 


 

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