مبتكرو باربي يصنّعون دمية تشبه مطورة لقاح 'كوفيد' البريطاني - صورة

الوكيل الإخباري - أعلن مبتكرو "باربي" أنهم يصنّعون دمية على صورة مطورة لقاح فيروس كورونا، سارة غيلبرت، كجزء من مجموعة "النموذج القدوة".

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وأفيد أن شركة Mattel لصناعة الألعاب ستطلق مجموعة جديدة من خمسة أجزاء، لتكريم النساء العاملات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (Stem).



وتُصنع الدمى على غرار خمس نساء، بمن فيهن طبيبة أسترالية معروفة بصنع عباءة قابلة لإعادة الاستخدام للعاملين الصحيين، وباحثة برازيلية في الطب الحيوي والبروفيسورة سارة غيلبرت، العالمة التي صممت لقاح أكسفورد //أسترازينيكا ضد "كوفيد-19".





المصدر - لبنان 24



