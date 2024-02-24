مبلغ خيالي.. بيع ساعة 'قنبلة هيروشيما الذرية' في مزاد ببوسطن

الوكيل الإخباري - في مزاد علني، تم بيع ساعة ذابت بقصف هيروشيما باليابان في 6 آب 1945، بأكثر من 31 ألف دولار.



وتوقفت الساعة لحظة تفجير قنبلة ذرية على المدينة اليابانية – الساعة 8:15 صباحا – خلال الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، وفقا لدار مزادات "آر آر" في بوسطن.





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وكان العرض الفائز في المزاد الذي انتهى يوم الخميس الماضي هو 31113 دولارا.



وتم انتشال الساعة من بين أنقاض هيروشيما، وتمثل لمحة من الدمار الهائل الذي خلفته أول قنبلة ذرية انفجرت فوق المدينة.



وتم بيع الساعة الصغيرة نحاسية اللون في مزاد علني إلى جانب مقتنيات أخرى ذات أهمية تاريخية، بحسب دار المزادات، علما أن الفائز بالمزاد تكتم على هويته.



روسيا اليوم