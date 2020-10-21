الأربعاء 21-10-2020
الوكيل الاخباري

التربية : العمل عن بعد للمعلمين والعاملين في مركز الوزارة والمديريات

تجاوب سريع من كهرباء إربد لمساعدة مواطن - فيديو

هل سيسمح بإقامة صلاة الجمعة هذا الأسبوع؟

هياجنة : اخترنا الجمعة لعدم تأثير الحظر على الدخل القومي

ألمانيا: 39 وفاة و 7595 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة: أكثر من مليوني مستخدم لتطبيق أمان

الرصيفة .. إغلاق مصنع حلويات بالشمع الأحمر

أوامر دفاع قادمة بسبب كورونا

أسعار الذهب الأربعاء 21/10/2020

ضباب وانخفاض على الحرارة.. الأربعاء




الأربعاء، 21-10-2020 11:13 ص

مبنى يثير جدلا واسعا في السعودية بسبب شكله الغريب - صور

32007109427_9de812fe7b_b


الوكيل الاخباري – انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمبنى أثارت جدلا واسعا ومخاوف من سقوطه والتسبب بكارثة في السعودية.

اضافة اعلان

وبالرغم من تأكيد القائمين على المبنى في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان جنوب البلاد أنه مرخص من البلدية، وخاضع لإشراف هندسي، إلى أن شكله الغريب طرح العديد من التساؤلات.

 


المبنى عبارة عن بناء ضيق جدا وأقرب لكونه جدارا فقط في الطابق الأرضي، بينما يتسع في الطابق العلوي بشكل كبير يفوق مساحة الطابق السفلي بشكل لافت، وأثار ردود فعل متنوعة، حضرت فيها السخرية والطرافة، إلى جانب تعليقات بعض من يخشون سقوط المبنى.


وفي مقطع فيديو متداول، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة أبو عريش، محمود بن علي الأقصم، إن البناء يعود لجمعيته بالفعل، وإن أرض المبنى ضيقة من الأساس، كما قامت الجمعية بالتنازل عن جزء منها لجار الأرض بعد اعتراضه على البناء فيها.


وأضاف الأقصم، أن البناء حاصل على التراخيص اللازمة، ويخضع لإشراف هندسي من قبل المختصين، ولا يزال قيد الإنشاء، ولم يظهر بعد بشكله النهائي، لكنه أخلى مسؤولية الجمعية من سلامة المبنى، وحمّلها للمشرفين الهندسيين.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ithasbeencal

ابتكار ياباني مذهل لحماية طوكيو من الفيضانات - فيديو

4

اكتشاف آلة إيقاع موسيقية عمرها 3000 عام في الصين

jail-prison-1

مصر .. السجن وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إزعاج الآخرين بالرسائل الإلكترونية

Pic-2-AMC-Cinema-Friday

داخل أحد المراكز التجارية .. افتتاح أكبر دار للسينما في السعودية

242621253

العثور على 1.8 مليار شجرة في الصحراء الكبرى والساحل الأفريقي - صور

5f8de7ac4c59b723a30c1db6

بالفيديو.. انتشال جثتي طفلي نهر دجلة

أخبار متعلقة
Pic-2-AMC-Cinema-Friday

داخل أحد المراكز التجارية .. افتتاح أكبر دار للسينما في السعودية

23494

السعودية.. متهم بالفساد يخفي ملايين الريالات بطريقة صادمة في منزله - فيديو

2309301-1990965511

بسعر خيالي .. بيع صقر في مزاد بالسعودية - فيديو وصور

khimji-jewellers-Cuttack-1-LG-1140x640

السعودية.. لص يغافل بائع مجوهرات ويسرق منه الذهب بلمح البصر - فيديو

11a661c5afa988e06d1a939235fd41a4

خبير يحذر من التقاط صور من نوافذ المنازل والمكاتب

157672248

السعودية... الحكم على معلمة رفضت تدريس إحدى المواد