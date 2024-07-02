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الثلاثاء، 02-07-2024 01:38 م

متحف في لندن ينظّم معرضاً لدمى باربي

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الوكيل الإخباري- يخصص متحف "ديزاين ميوزيم" في لندن بدءاً من الجمعة، معرضاً لباربي يضم أكثر من 180 دمية، من بينها تلك التي أمضت 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية عام 2022.

وسيُقام المعرض في المتحف الواقع غرب لندن، ليوضح تطوّر "الدمية الأشهر في العالم" منذ ابتكارها قبل 65 عاماً. ويبدأ المعرض بـ"باربي رقم 1"، وهو أول نموذج من الدمية ابتكرته شركة "ماتيل" عام 1959، وهي الشريكة في المعرض.

ويضم المعرض أيضاً راكبة الأمواج "سانسيت ماليبو باربي" التي حظيت بشعبية كبيرة في سبعينيات القرن العشرين، و"باربي ذات الشعر الطويل" التي طُرحت عام 1992 وتتميز بشعرها الطويل وكانت النموذج الأكثر مبيعاً في العالم (10 ملايين نسخة).

كما يضم المعرض أول باربي سوداء، وأول باربي من أصل لاتيني، وأول باربي آسيوية، وأول دمية باربي مصابة بمتلازمة داون، وأول باربي على كرسي متحرك، وغيرها من النماذج.

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