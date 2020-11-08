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الأحد، 08-11-2020 01:29 م

متحف مدام توسو الشهير في لندن يبدل ملابس تمثال ترامب

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الوكيل الاخباري- في خطوة رمزية تشير إلى انتهاء فترة حكمه، قررت إدارة متحف مدام توسو الشهير في لندن تبديل ملابس تمثال دونالد ترامب الشمعي، بطقم رياضي لممارسة لعبة الغولف.

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وجاءت الخطوة بعد إعلان المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات، أمس السبت، بعدما حسم أصوات ولاية بنسلفانيا الحاسمة لمصلحته.

 


وكان تمثال ترامب في متحف مدام توسو مكتسيا ببدلة سوداء طيلة فترة رئاسته للولايات المتحدة، إلا أن هذه البدلة تم استبدالها، أمس السبت، بملابس الغولف، الرياضة المفضلة للرئيس المنتهية ولايته، وإلى جانبها سلة تضم العصي المخصصة للعبة.


وكان ترامب يمارس الغولف لدى إعلان نتائج الانتخابات، في أحد منتجعاته بولاية فيرجينيا.

 

المصدر: سكاي نيوز





 




 

 


 

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