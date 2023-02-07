متطوع يدخل في نوبة بكاء هستيرية خلال البحث عن مفقودين في سوريا -فيديو

الوكيل الإخباري - نشر حساب مهتم بنشر الأخبار العالمية مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار متطوع في الدفاع المدني السوري من البكاء خلال البحث عن مفقودين تحت الأنقاض في ريف حلب.

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وظهر المتطوع وهو يبكي، خلال البحث عن مفقودين تحت الأنقاض في ريف حلب، بعد سقوط المباني السكنية بسبب قوة الزلزال المدمر.

المرصد