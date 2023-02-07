متطوع يدخل في نوبة بكاء هستيرية خلال البحث عن مفقودين في سوريا -فيديو

الوكيل الإخباري - نشر حساب مهتم بنشر الأخبار العالمية مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار متطوع في الدفاع المدني السوري من البكاء خلال البحث عن مفقودين تحت الأنقاض في ريف حلب.
وظهر المتطوع وهو يبكي، خلال البحث عن مفقودين تحت الأنقاض في ريف حلب، بعد سقوط المباني السكنية بسبب قوة الزلزال المدمر.
متطوع في الدفاع المدني السوري ينهار باكياً خلال البحث عن مفقودين تحت الأنقاض في ريف #حلب#هزة_أرضية #زلزال #زلزال_ترکیا pic.twitter.com/TOJAZ8Jho8— آكار هاكان 🇹🇷 (@akarh99) February 6, 2023
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