الثلاثاء 07-02-2023
الوكيل الاخباري

الأرصاد: تعدل الموسم المطري بنسبة(01 - 13)%

محافظ البلقاء: التعامل مع حوادث انهيارات للاتربة في دير علا

السماح للمزارعين بادخال مطعوم الحمى القلاعية للأردن دون رسوم جمركية

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

تركيا: استئناف تدفق النفط الخام إلى ميناء جيهان

الأرصاد: ثلوج على مرتفعات 800 متر اليوم وغدًا

حصيلة جديدة لضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا

3980 ميغا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس الاثنين

الهلال الأحمر القطري يعلن وفاة 3 من موظفيه العاملين في سوريا وتركيا

المركزي: توقعات بانخفاض أسعار الفائدة في 2024

الثلاثاء، 07-02-2023 12:06 م

متطوع يدخل في نوبة بكاء هستيرية خلال البحث عن مفقودين في سوريا -فيديو

sarmada-collapse


الوكيل الإخباري - نشر حساب مهتم بنشر الأخبار العالمية مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار متطوع في الدفاع المدني السوري من البكاء خلال البحث عن مفقودين تحت الأنقاض في ريف حلب.

اضافة اعلان

 

وظهر المتطوع وهو يبكي، خلال البحث عن مفقودين تحت الأنقاض في ريف حلب، بعد سقوط المباني السكنية بسبب قوة الزلزال المدمر.

 

 

المرصد 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capture-2-768x352

حريق مروع في مصنع في شيكاغو بإلينوي الأمريكية - فيديو

تركيا-1

شاهد هلع وصراخ النساء والرجال لحظة وقوع الزلزال داخل مطعم في تركيا

64620518_303

مشهد لا يوصف.. هكذا بدت مدينة كهرمان مرعش بعد الزلزال المدمر

main_image63e12bae10965

مشاهد تحبس الأنفاس.. إنقاذ أطفال من تحت الركام بعد الزلزال

FoQugclWIAQE7Xp-768x512

شاهد أم تلد طفلها تحت أنقاض زلزال سوريا وتفارق الحياة.. يخرج الحي من الميت

download (1)

شاهد فيديو مؤلم لامرأة سورية عالقة بين أنقاض منزلها في تركيا

أخبار متعلقة
64620518_303

مشهد لا يوصف.. هكذا بدت مدينة كهرمان مرعش بعد الزلزال المدمر

main_image63e12bae10965

مشاهد تحبس الأنفاس.. إنقاذ أطفال من تحت الركام بعد الزلزال

download (1)

شاهد فيديو مؤلم لامرأة سورية عالقة بين أنقاض منزلها في تركيا

شاب-سوري-يفقد-١٢-من-عائلته

فيديو مؤثر لشاب سوري فقد 12 فردا من عائلته جراء الزلزال

سو

فيديو - لحظات مؤثرة لأحد عناصر الدفاع المدني في مدينة إدلب السورية

16-5-768x510

شاهد ماذا فعلت الطيور قبيل زلزال تركيا المدمر؟