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الخميس، 30-06-2022 10:04 ص

متنزه يبتكر طريقة للقضاء على الأعشاب الضارة والسامة في أمريكا

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الوكيل الإخباري-تبنى متنزه في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية طريقة جديدة صديقة للبيئة للتخلص من الأعشاب الضارة دون استعمال مواد كيميائية.

واستعان متنزه ريفرسايد في نيويورك بـ12 من الماعز لتتغذى على الأعشاب الضارة بدل المبيدات التي كانت تستخدم للقضاء على تلك النباتات.

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وتلتهم الماعز التي جلبت من مزرعة "غرين غوتس فيراينبيك" الأعشاب الضارة بما فيها تلك الخطيرة على صحة الإنسان مثل اللبلاب السام.

 

 

وتعليقا على هذه المبادرة الصديقة للبيئة، قال جون هيرولد، الرئيس المؤقت والمدير التنفيذي لمحمية متنزه ريفرسايد: "إنهم يحبون هذه الأشياء، إنهم يأكلون اللبلاب السام، ويأكلون توت البورسلين، وهذا ما نحاول التخلص منه".


وسيبقى أربعة من الماعز في متنزه ريفرسايد حتى نهاية الصيف، وسيأكلون ممن الأعشاب الضارة ما تعادل مساحته فدانين، وفقما ذكرت "رويترز".

 



سكاي نيوز

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