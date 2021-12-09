مجاهد يفاجئ محبي الفلك .. ترتيب الابراج وتوقعات 2022 غير صحيح!

الوكيل الإخباري - قال الفلكي عماد مجاهد من مرصد وادي رم/جبل أم الدامي الفلكي، أن ترتيب الأبراج السماوية المعروف لدينا اليوم والمتبع حاليا في كتب توقعات الأبراج لعام 2022 غير صحيح واعتمد على أسس فلكية قديمة مخالفة للواقع الحالي.

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وأضاف مجاهد أنه بحسب كتب الأبراج لعام 2022 نلاحظ أن برج الحمل يكون في البداية ثم برج الثور حتى الحوت في نهاية ترتيب البروج السماوية وهو غير صحيح، حيث يفترض أن يكون برج الحوت في بداية ترتيب البروج السماوية نظرا لتغير مواعيد وجود الشمس في هذه البروج السماوية.



وأكد أن الفلكيين وجدوا أن نقطة الاعتدال الربيعي تنتقل من مكانها في السماء نسبة إلى النجوم بمقدار 30 درجة كل 2000 عام جهة الغرب، أي مقدار برج كامل، أو تغير من مكانها درجة واحدة كل 70 سنة، فعندما رصدها الفراعنة سنة 3000 قبل الميلاد، كانت نقطة الاعتدال الربيعي في برج الثور، وعندما رصدها المسلمون قبل حوالي 1400 عام، كانت الشمس في برج الحمل، وهذا يعني أن ترتيب البروج الحالي كان صحيحا في تلك الفترة.



ويؤكد ذلك أن نقطة الاعتدال الربيعي في العصر الحالي انتقلت من الحمل إلى الحوت، فعندما نرصد الشمس يوم 21 آذار من كل عام نراها في برج الحوت وليس في الحمل، كما أن نقطة الاعتدال الربيعي ستصبح في برج الدلو بعد حوالي 450 عاما من الآن.



وبحسب مجاهد، يؤكد هذا التحليل العلمي كذب المنجمين ويدحض كلامهم اليومي حيث انهم يحددون موقع القمر في البرج بشكل مخالف للواقع بحوالي برج كامل، فيقول المنجم مثلا ان القمر اليوم في برج الحوت لكن عندما نرصد القمر فلكيا وعلميا سنرى أنه في برج الدلو وليس بالحوت.



وعزا سبب التغير في ترتيب الابراج إلى ترنح محور دوران الأرض حول نفسها، حيث يعمل محور دوران الأرض حركة مغزلية نتيجة انبعاج الأرض عند خط الاستواء، وجذب الشمس والقمر للأرض، ما يجعل اتجاه محور دوران الأرض يتحرك ببطء، فنجد مثلا أن المحور كان متجها في عصر الفراعنة باتجاه نجم الثعبان في كوكبة التنين سنة 3000 قبل الميلاد، ثم تحرك باتجاه نجم ألفا الدب الأصغر، وهو النجم القطبي الحالي، وفي سنة 13000 م سيكون المحور باتجاه نجم فيغا في كوكبة النسر الواقع.



ونشر مجاهد الجدول الجديد لمواعيد وجود الشمس في كل برج وفقا للأرصاد الفلكية الحديثة، وهو المتبع حاليا في علم الفلك الحديث، والمتوافق مع وجود الشمس في كل برج، من أجل معرفة البرج الحقيقي لكل شخص.



الترتيب الحديث للبروج السماوية



الحوت 11 آذار 18 نيسان

الحمل 18 نيسان 13 أيار

الثور 13 أيار 21 حزيران

الجوزاء 21 حزيران 20 تموز

السرطان 20 تموز 10 آب

الأسد 10 آب 16 أيلول



العذراء 16 أيلول 30 تشرين أول

الميزان 30 تشرين أول 23 تشرين ثاني

العقرب 23 تشرين ثاني 29 تشرين ثاني

الحواء 29 تشرين ثاني 17 كانون أول

القوس 17 كانون أول 20 كانون ثاني

الجدي 20 كانون ثاني 16 شباط

الدلو 16 شباط 11 آذار

