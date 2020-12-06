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الأحد، 06-12-2020 01:06 م

مجموعة فنية أمريكية تزعم أنها من نصب المسلة المعدنية في صحراء يوتا

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الوكيل الاخباري - زعمت المجموعة الفنية الأمريكية The Most Famous Artist، إنها بالذات من قام بتركيب الهيكل المعدني الغامض في صحراء ولاية يوتا الأمريكية، وفق ما نقلت نوفوستي.

ولاحقا انتشرت على مواقع التواصل صور قال ناشروها إنها تؤكد الجهة التي نصبت هذه المسلة.

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ونوهت المجموعة، بأنها يمكن أن تبيع الهيكل المعدني المذكور مقابل 45 ألف دولار. وشددت على أنها، ستسلمه للمشتري خلال 4-6 أسابيع.



في وقت سابق، عثر طاقم من إدارة موارد الحياة البرية في ولاية يوتا على هيكل غريب يشبه الأحجار المتراصة في صحراء يوتا، ما دفع رواد الإنترنت إلى نشر نكات حول غرابة عام 2020.

 


وكان موظفو الإدارة يجرون إحصاء لعدد الأغنام الكبيرة في منطقة نائية من جنوب شرق ولاية يوتا الأسبوع الماضي، عندما رصدوا جسما غريبا بواسطة مروحية تابعة لإدارة السلامة العامة في الولاية.

 


وعند الفحص الدقيق، أدرك المسؤولون أنهم صادفوا كتلة معدنية تم زرعها في منطقة منعزلة من الصخور الحمراء.


وأصدرت إدارة السلامة العامة في ولاية يوتا صورا ومقاطع فيديو لموظفيها وهم يفحصون الهيكل الغريب، والذي يقدر ارتفاعه بين 10-12 قدما (3-3.6 متر).

 

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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