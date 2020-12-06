مجموعة فنية أمريكية تزعم أنها من نصب المسلة المعدنية في صحراء يوتا

الوكيل الاخباري - زعمت المجموعة الفنية الأمريكية The Most Famous Artist، إنها بالذات من قام بتركيب الهيكل المعدني الغامض في صحراء ولاية يوتا الأمريكية، وفق ما نقلت نوفوستي.
ولاحقا انتشرت على مواقع التواصل صور قال ناشروها إنها تؤكد الجهة التي نصبت هذه المسلة.
ونوهت المجموعة، بأنها يمكن أن تبيع الهيكل المعدني المذكور مقابل 45 ألف دولار. وشددت على أنها، ستسلمه للمشتري خلال 4-6 أسابيع.
You mean it wasn’t aliens? pic.twitter.com/pxsPLkU1CV— Matty Mo (@morewoke) December 5, 2020
'Who Does This Kind of Stuff?' Mystery Metal Monolith Discovered in Utah Desert. via @Storyful pic.twitter.com/LNNUccFORQ— David Clinch (@DavidClinchNews) November 24, 2020
وكان موظفو الإدارة يجرون إحصاء لعدد الأغنام الكبيرة في منطقة نائية من جنوب شرق ولاية يوتا الأسبوع الماضي، عندما رصدوا جسما غريبا بواسطة مروحية تابعة لإدارة السلامة العامة في الولاية.
This is getting out of hand...https://t.co/GQcrWJFWNT— Matty Mo (@morewoke) December 6, 2020
وعند الفحص الدقيق، أدرك المسؤولون أنهم صادفوا كتلة معدنية تم زرعها في منطقة منعزلة من الصخور الحمراء.
وأصدرت إدارة السلامة العامة في ولاية يوتا صورا ومقاطع فيديو لموظفيها وهم يفحصون الهيكل الغريب، والذي يقدر ارتفاعه بين 10-12 قدما (3-3.6 متر).
المصدر : روسيا اليوم