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الخميس، 03-11-2022 11:17 ص

مجموعة مسلحة تخطف 39 طفلا يعملون بمزرعة في نيجيريا

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الوكيل الإخباري - خطفت مجموعة إجرامية 39 طفلا يعملون في مزرعة في شمال غرب نيجيريا بهدف الحصول على فدية، كما أعلنت أمس الأربعاء الشرطة ومسؤول محلي.

وقالت المصادر إن عشرات المسلحين اقتحموا يوم الأحد مزرعة خارج قرية ميروا في ولاية كاتسينا على دراجات نارية وخطفوا 39 طفلا.

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تبث العصابات المسلحة الرعب في الولايات الواقعة بشمال غرب البلاد ووسطها، حيث تنهب وتخطف وتقتل قرويين.


يتم الإفراج عادة عن الرهائن بعد دفع فدية للعصابات، التي تجد ملاذا في غابة روغو الشاسعة التي تمتد عبر ولايات زامفارا والنيجر وكاتسينا وكادونا.


وقال غامبو إيسا، المتحدث باسم شرطة كاتسينا "اقتحم قطاع الطرق المزرعة في ميروا وأخذوا العمال القصر".


وأضاف "تم حشد عناصرنا في المنطقة لمهمة إنقاذ الرهائن وتوقيف المجرمين" بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.


البيان 

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