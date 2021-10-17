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الأحد، 17-10-2021 09:42 ص

مجهر داروين للبيع في مزاد علني ديسمبر المقبل -صور

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الوكيل الإخباري - يعرض مجهر أعطاه عالم الطبيعة البريطاني تشارلز داروين لابنه ليونارد، وبقي في العائلة لما يقرب من 200 عام، في مزاد في ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يباع بما يصل إلى 480 ألف دولار وقالت دار كريستيز للمزادات: إن هذا المجهر صممه تشارلز جولد لشركة كاري في عام 1825 تقريباً وهو أحد ستة مجاهر باقية مرتبطة بداروين.

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ويتزامن تاريخ تصنيعه مع الوقت الذي كان داروين يدرس فيه الكائنات الحية مثل المرجان، وشقائق النعمان البحرية.


وقال جيمس هيسلوب رئيس قسم الأدوات العلمية والكرة الأرضية والتاريخ الطبيعي في كريستيز لرويترز: «إنه أمر مبهر بشكل لا يصدق النظر في هذا ورؤية العالم المجهري الذي كان داروين قد رآه في عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر»، ونشر داروين عمله الرائد «أصل الأنواع» في عام 1859.

وسيُعرض المجهر في مزاد كريستيز للكتب والمخطوطات القيمة في 15 ديسمبر، ويقدر سعره ما بين 250 ألفاً و350 ألف جنيه استرليني (ما بين 343050 و480270 دولاراً)، وقال هيسلوب: إن «تشارلز داروين أحد أكبر الأسماء في تاريخ العلوم، وهواة جمع ما يخص داروين منتشرون بالفعل في كل أنحاء العالم».







المصدر - البيان 

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