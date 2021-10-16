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السبت، 16-10-2021 10:16 ص

مجهر عمره 200 عام لـ عائلة داروين يُطرح للبيع في مزاد

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الوكيل الإخباري- يعرض مجهر أعطاه عالم الطبيعة البريطاني تشارلز داروين لابنه ليونارد وبقي في العائلة لما يقرب من 200 عام في مزاد في ديسمبر كانون الأول ومن المتوقع أن يباع بما يصل إلى 480 ألف دولار.

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يذكر أن هذا المجهر صممه تشارلز غولد لشركة كاري في عام 1825 تقريبا وهو أحد ستة مجاهر باقية مرتبطة بداروين، بحسب دار كريستيز للمزادات.


ويتزامن تاريخ تصنيعه مع الوقت الذي كان داروين يدرس فيه الكائنات الحية مثل المرجان وشقائق النعمان البحرية.

 

المصدر: cnbc عربية

 

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