محاولة قتل موظف خلال عمله في لبنان - فيديو

الوكيل الإخباري - تداولت وسائل إعلامية لبنانية مقطع فيديو، تظهر فيه محاولة قتل موظف خلال دوام عمله في منطقة الأوزاعي في بيروت. وفي الفيديو يظهر الموظف وهو داخل كشك الحراسة الخاص به، لتظهر بعدها عدة طلقات نارية تصوب باتجاهه.

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فما كان منه إلا أن قام بحماية نفسه، ومن ثم لاذ بالفرار. وأفاد موقع “لبنان 24″، بأن مجهولين أطلقوا النار على حارس إحدى المؤسسات، وقد نجا الحارس بأعجوبة، على الرغم من أن عدة طلقات نارية أطلقت باتجاهه.

مجهولين أطلقوا النار على حارس إحدى المؤسسات في منطقة الأوزاعي في بيروت. وقد نجا الحارس بأعجوبة، على الرغم من أنّ عدّة طلقات ناريّة أُطلقت باتّجاهه. pic.twitter.com/O0Bovhq0Cc May 30, 2023

روسيا اليوم