محطما 42 ثمرة جوز في دقيقة.. هندي يحصد موسوعة غينيس - فيديو

الوكيل الإخباري - سجل مواطن هندي اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية عندما حطم 42 ثمرة جوز الهند في دقيقة.



أظهر مقطع الفيديو المنتشر تحطيم الهندي سادلوى، 42 ثمرة جوز الهند على رؤوس متطوعين باستخدام الننشاكو، السلاح الياباني الشهير، في دقيقة واحدة فقط.

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وعلق الحساب الرسمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية على «تويتر»، قائلا: «رقم قياسي جديد، تم تحطيم معظم ثمار جوز الهند على الرأس بننشاكو في دقيقة واحدة بواسطة سادلوى».









He starts slow, but once he gets going there is no stopping 💪 New record: Most coconuts on heads smashed with a nunchaku in one minute - 42 by KV Saidalavi (India) 🥥He starts slow, but once he gets going there is no stopping 💪 pic.twitter.com/IRmlLtxLPl October 1, 2022

صدى البلد