محطما 42 ثمرة جوز في دقيقة.. هندي يحصد موسوعة غينيس - فيديو

الوكيل الإخباري - سجل مواطن هندي اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية عندما حطم 42 ثمرة جوز الهند في دقيقة.
أظهر مقطع الفيديو المنتشر تحطيم الهندي سادلوى، 42 ثمرة جوز الهند على رؤوس متطوعين باستخدام الننشاكو، السلاح الياباني الشهير، في دقيقة واحدة فقط.
وعلق الحساب الرسمي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية على «تويتر»، قائلا: «رقم قياسي جديد، تم تحطيم معظم ثمار جوز الهند على الرأس بننشاكو في دقيقة واحدة بواسطة سادلوى».
New record: Most coconuts on heads smashed with a nunchaku in one minute - 42 by KV Saidalavi (India) 🥥— #GWR2023 OUT NOW (@GWR) October 1, 2022
He starts slow, but once he gets going there is no stopping 💪 pic.twitter.com/IRmlLtxLPl
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