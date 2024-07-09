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الثلاثاء، 09-07-2024 11:28 ص

محكمة تكشف أسباب الزيادة الكبيرة بحالات الطلاق في العراق

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الوكيل الإخباري- كشفت محكمة عراقية، يوم الإثنين، الأسباب الكامنة وراء تزايد حالات الطلاق في البلاد.

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وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، فقد حددت محكمة الأحوال الشخصية في الرصافة، أسباب تزايد حالات الطلاق في العراق.


ووفق المحكمة، فإن أبرز سببين لتزايد حالات الطلاق هما وسائل التواصل الاجتماعي والجانب الاقتصادي، فيما أشارت إلى أن منظومة القيم الاجتماعية العراقية في صراع دائم مع القيم الأخرى.


ونقلت الوكالة عن قاضٍ أول في المحكمة، أحمد جاسب، قوله إن "منظومة القيم العراقية لم تستطع أن تصمد طويلاً أمام مواجهة القيم الأخرى، وهي في صراع دائم معها".


وأضاف جاسب: "أهم أسباب تزايد حالات الطلاق هي وسائل التواصل الاجتماعي والمشاكل الاقتصادية وانتشار الجهل وأزمة السكن وعدم استعداد الكثير من الشباب على تكملة مسيرة الزواج، إضافة إلى زواج القاصرين".


ويواصل وحش الطلاق الفتك بحياة عشرات آلاف الأسر العراقية، حيث سُجِّلَ عام 2022 نحو 70 ألف حالة طلاق في المحاكم، بمعدل وسطي يبلغ قرابة 200 حالة يومياً.

 

سكاي نيوز عربية 

 




 

 


 

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