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السبت، 02-07-2022 11:19 ص

محكمة روسية تعتقل "هرًّا" بناءً على طلب صاحبته

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الوكيل الإخباري-قررت المحكمة في مدينة كراسنويارسك جنوبي روسيا بإعادة القط الذي يُدعى "باتمان الروسي" إلى مالكته، والتي فقدت حيوانها الأليف، حيث قامت برفع دعوى ضد الملجأ الذي كان يستضيف القط.

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وبالتفاصيل ، ذكرت المحكمة عبر قناتها على تلغرام: "تم النظر في الدعوى في الدائرة القضائية 76 في مقاطعة سفيردلوفسك في كراسنويارسك، وطلبت المدعية من المحكمة فرض تدابير مؤقتة على قطها من فصيلة كوريليان بوبتيل، والمسمى بباتمان الروسي، والذي ضاع أثناء تحركها في شارع غوساروفا، وعُثر عليه من قبل امرأة أخرى من كراسنويارسك وأُرسل إلى ملجأ، وعثرت صاحبة القط عليه من خلال نشطاء حقوق الحيوان، وحاولت اصطحابه إلى المنزل، لكن مضيفة ملجأ القطط لم تعطها إياه".

 

"وقالت: خوفًا على حياة حيوانها الأليف، والذي، وفقًا للمالكة، يمكن أن يصاب بأمراض معدية في الملجأ، التجأت مالكة الحيوان إلى المحكمة بدعوى المطالبة باستعادة الممتلكات التي تمت حيازتها بشكل غير قانوني (أي سحب قطها من مالك الملجأ)، ولكن في الوقت الحالي لن يتم النظر في الدعوى، وطلبت من المحكمة فرض تدابير مؤقتة على القط (في الواقع، اعتقال) ونقل هذا القط إليها لحفظه".


وسلمت المحكمة "باتمان الروسي" إلى المالك وفق بند "الحيازة تحت طائلة المسؤولية" إلى أن يتم النظر في الدعوى.

 

 

لبنان24

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