محمد بن مكتوم يفتتح معرضا تشكيليا للإماراتية سعاد الشامسي - صور

الوكيل الإخباري - افتتح الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الامارات للركبي معرضا للفنون التشكيلية أقيم في مركز تايمز سكوير بدبي وضم لوحات ابدعتها مهندسة الطيران الاماراتية الدكتورة سعاد الشامسي التي اختارت لمجموعتها الفنية عنوانا يواكب تطلعات البشرية في العصر الراهن ليكون شعاره "بالحب نحيا بسلام".



وأقيم المعرض في مركز تايمز سكوير بدبي ويستمر على مدى خمسة ايام من الفترة من 28 مارس حتى الاول من إبريل 2022 حيث تشارك فيه المهندسة المغربية ساره احشوش بعدد من اللوحات التشكيلية التي عكست الثقافة الهندية وجمال المرأة واصرارها على مواجهة صعوبات الحياة.

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وقالت الشامسي إن لوحاتها تعد مزيجا من الفن الكلاسيكي والواقعي لإبراز الفكرة وجماليات المرأة باستخدام الالوان المبهجة الاكليريكية والزيتية كما انها استخدمت ورق وماء الذهب عيار 24 في ثلاث لوحات، واكدت أن لوحاتها تحمل عناوين كتبها فهي اديبة وكاتبة لها عدة اصدارات منها أمنيتي ان اقتل رجلا ورحمن القلب وباركود وعاشق بلا وطن وعاشق بين بولاق ودبي ولحوم للبيع لتحدث بذلك مزيجا بين الادب والفن وبين القصة واللوحة.











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