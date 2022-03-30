الأربعاء 30-03-2022
الوكيل الاخباري

التنمية تؤجل أقساط نيسان وأيار على صناديق الائتمان وقروض الأسر المنتجة

فقدان محفظة في صويلح

تيك توك تختبر ميزة سجل المشاهدة

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

الأردن يؤكد دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية

تفاصيل لقاء الملك مع الرئيس الإسرائيلي

أبو علي: دائرة الضريبة غيرت منهجيتها في مكافحة التهرب

إصابة ضابطي صف في مكافحة المخدرات خلال مداهمة أمنية

تمديد إعفاء الشقق والأراضي من الرسوم

السقاف: 12.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان

الأربعاء، 30-03-2022 09:57 ص

محمد بن مكتوم يفتتح معرضا تشكيليا للإماراتية سعاد الشامسي - صور

معرض-لوحات-فنية


الوكيل الإخباري - افتتح الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الامارات للركبي معرضا للفنون التشكيلية أقيم في مركز تايمز سكوير بدبي وضم لوحات ابدعتها مهندسة الطيران الاماراتية الدكتورة سعاد الشامسي التي اختارت لمجموعتها الفنية عنوانا يواكب تطلعات البشرية في العصر الراهن ليكون شعاره "بالحب نحيا بسلام".

وأقيم المعرض في مركز تايمز سكوير بدبي ويستمر على مدى خمسة ايام من الفترة من 28 مارس حتى الاول من إبريل 2022 حيث تشارك فيه المهندسة المغربية ساره احشوش بعدد من اللوحات التشكيلية التي عكست الثقافة الهندية وجمال المرأة واصرارها على مواجهة صعوبات الحياة.

اضافة اعلان

 

وقالت الشامسي إن لوحاتها تعد مزيجا من الفن الكلاسيكي والواقعي لإبراز الفكرة وجماليات المرأة باستخدام الالوان المبهجة الاكليريكية والزيتية كما انها استخدمت ورق وماء الذهب عيار 24 في ثلاث لوحات، واكدت أن لوحاتها تحمل عناوين كتبها فهي اديبة وكاتبة لها عدة اصدارات منها أمنيتي ان اقتل رجلا ورحمن القلب وباركود وعاشق بلا وطن وعاشق بين بولاق ودبي ولحوم للبيع لتحدث بذلك مزيجا بين الادب والفن وبين القصة واللوحة.

 




 

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1dfb2667-6570-488e-824c-a0d8aaeeb6a0

بعد صمت 3000 عام.. حقيقة فيديو المومياء الصارخة

20220329215235403

لوحة نادرة لمونيه من المتوقع أن تحقق 50 مليون دولار

327090_66_1648540028

بالشراكة مع رونالدو .. بوراك يعلن افتتاح مطعمه الجديد في لندن

162488

العثور على سمكة قرش بيضاء عملاقة في سواحل فلوريدا

نمل-1648596776

أمريكا..نبتة تقضي على نمل مدمر للحياة البرية

لا

عقب "الصفعة المدوية".. زوجة ويل سميث تكسر صمتها