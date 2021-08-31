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الثلاثاء، 31-08-2021 09:56 ص

محمية شياوهيشان البيت الطبيعي للنباتات البرية النادرة في الصين - صور

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الوكيل الإخباري - تقع محمية شياوهيشان الطبيعية في باوشان، بمحافظة يوننان الصينية، على خط عرض 24 درجة شمالا، بمساحة 5805 هكتارات، ويتراوح نطاق الارتفاع بين 600-3001.6 متر، وفرق الارتفاع العمودي 2401.6 متر، وبلغت نسبة التغطية الغابية 81.4٪.

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لقد جعل الموقع الجغرافي الخاص، والخلفية الجيولوجية المعقدة، والتضاريس المتنوعة، وأنواع المناخ ثلاثية الأبعاد وغيرها من الظروف البيئية الطبيعية الأخرى، من المحمية "بيتًا طبيعيًا" للنمو الطبيعي للنباتات البرية النادرة والمهددة بالانقراض، بحسب صحيفة الشعب الصينية.


وينبت فيها ما يصل إلى 625 نوعًا من النباتات المستوطنة، بما في ذلك 394 نوعًا مستوطنًا في الصين.




 

المصدر - البيان 

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