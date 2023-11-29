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الأربعاء، 29-11-2023 01:25 م

مخالفات خاطئة لـ 10 آلاف سيارة في سويسرا

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الوكيل الإخباري - اضطرت الشرطة السويسرية، يوم الإثنين، إلى الاعتراف بخطأ محرج في بلد جعل من الدقة عنوانا له، إذ سجلت 4 رادارات أسيئت معايرتها، مخالفات سرعة خاطئة طالت 10 آلاف سائق سيارة في ما يزيد قليلا عن شهر.

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وبسبب خطأ في البرمجة، سجلت 4 رادارات جديدة آلاف المخالفات، لدرجة أثارت الريبة لدى شرطة كانتون برن غربي البلاد.


وقالت الشرطة في بيان: "في المجموع، سجلت 9604 عمليات رصد خاطئة لمخالفات في الفترة ما بين 12 سبتمبر 2023 و19 أكتوبر 2023. وسيتلقى جميع المعنيين رسالة في الأيام المقبلة وستعاد الأموال المسددة في إطار حوالي 6 آلاف غرامة مدفوعة"، من دون تحديد المبالغ المكتسبة من دون وجه حق.

وقد لاحظ الشرطيون عددا أعلى من المعدل للمخالفات المرصودة لحدود السرعة القصوى في المواقع الأربعة للرادارات المعيبة، مع تزايد في عدد الأشخاص الذين اشتكوا من تسطير مخالفات خاطئة في حقهم.

 

سكاي نيوز  

 

 

 

 




 

 


 

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