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السبت، 25-12-2021 02:34 م

مخترع ياباني يطور شاشة تلفزيون تعكس نكهات الطعام - صور

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الوكيل الإخباري - طور مخترع ياباني نموذجاً أولياً لشاشة تلفزيون قابلة لـ «اللعق»، يمكنها عكس نكهات الطعام، وهي خطوة أخرى نحو إنشاء تجربة مشاهدة متعددة الحواس. 

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والجهاز المسمى «تاست ذا تي في» (Taste the TV)، يستخدم 10 علب نكهات، يتم رشها معاً لتكوين مذاق طعام معين.


ثم يتم لف عينة النكهة ووضعها فوق شاشة تلفزيون مسطحة، ليقوم المشاهد بتجربتها.

 

وقال هومي مياشيتا، الأستاذ بجامعة ميجي في طوكيو، إنه في عصر كوفيد 19، يمكن لهذا النوع من التكنولوجيا، أن يعزز طريقة تواصل الناس وتفاعلهم مع العالم الخارجي، مشيراً إلى أن «الهدف هو تمكين الناس من تجربة شيء مثل تناول الطعام في مطعم على الجانب الآخر من العالم، حتى أثناء البقاء في المنزل»، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

ويعمل مياشيتا مع فريق من حوالي 30 طالباً، أنتجوا مجموعة متنوعة من الأجهزة المتعلقة بالنكهة، بما في ذلك الشوكة التي تجعل مذاق الطعام أكثر ثراء.




المصدر - البيان

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