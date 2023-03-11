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السبت، 11-03-2023 11:16 ص

مختل نفسيا يدفع مراهقا نحو عجلات قطار في موسكو - فيديو

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الوكيل الإخباري - استطاع مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا أن ينجو من موت محقق بعد أن دفعه رجل يعاني من مرض نفسي، أمام قطار مترو الأنفاق المندفع بسرعة داخل المحطة بموسكو.

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وقالت السلطات أن المراهق حي ولا شيء يهدد حياته، وسيخضع لفحص إضافي من قبل أطباء المؤسسة الطبية، فيما أمسك الركاب بالمهاجم وسلموه للشرطة.

واتضح بعد ذلك أن هذا الرجل هو فلاديمير كيزيك وهو من مواليد عام 1961، وقالت زوجته إنه مسجل في مستوصف نفسي عصبي، وتم إرساله يوم أمس، 9 مارس، من مستشفى أليكسييف للأمراض العقلية إلى مستشفى آخر، ولكن تم إطلاق سراحة بشكل مفاجئ .

 

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